Winter Weather Advisory EXTENDED

By Kayla Blakeslee -
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Photo Supplied / National Weather Service

ALLEN COUNTY, Ind. (WOWO): The Winter Weather Advisory for the majority of the WOWO listening area has been EXTENDED until 11 a.m., Tuesday.

According to the National Weather Service, the following conditions and impacts can be expected:

HAZARDOUS WEATHER...

 * A WINTRY MIX OF LIGHT SNOW...SLEET...AND FREEZING RAIN WILL
   CHANGE OVER TO DRIZZLE AND RAIN BY MID MORNING.

 * ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF LESS THAN ONE HALF INCH...MAINLY
   NORTH OF I 80-90.

 * LIGHT ICE ACCUMULATIONS POSSIBLE.

IMPACTS...

 * LIGHT ICE AND SNOW ACCUMULATIONS WILL CREATE SLIPPERY ROAD
   CONDITIONS THIS MORNING.

 * BACK ROADS AND ROADS LESS TRAVELED MAY REMAIN ICY THROUGH
   LATE MORNING EVEN AS TEMPERATURES WARM ABOVE FREEZING.

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